У финала "Лучше звоните Солу" появились тизер и возможная дата премьеры

Шестой - и финальный - сезон выдающейся криминальной драмы "Лучше звоните Солу" получил лаконичный тизер. Ролик опубликован в Twitter канала AMC и начинается с безошибочного вида на обувь степенно шагающих кузенов, близнецов Леонеля и Марко Саламанка (играют их Даниэль и Луис Монкада) - киллеров наркокатреля.

Кузены, как и множество других ярких персонажей, перебрались в "Сола" из "базового" шоу "Во все тяжкие". Где зарекомендовали себя исключительно, конечно.

Внимательный зритель немедленно отмечает, что идут они по локации - месту преступления - очень похожему на поместье их брата Лало, еще одного эффектного антигероя, прибывшего, как помним, помочь с менеджментом преступного бизнеса Гектора. Далее, в самом финале пятого сезона "Сола", Начо Варго и Гус учинили на Лало покушение. Потерпевшее фиаско и создавшее очередную волнующую интригу.

Дату премьеры финала канал официально не огласил, но энтузиасты ее тут же, возможно, вычислили - в тизере полицейские расставляют над уликами бирки с буквами D и R. И как предположили конспирологи, D, четвертная буква английского алфавита, это четвертый месяц года, а R, восемнадцатая, - дата. Соответственно: 18 апреля.

Что вполне имеет смысл, так как 18 апреля выпадает на понедельник, а "Сол" выходит в эфир вечерами понедельника.

Ранее сообщалось, что Боб Оденкерк перенес на съемках финала сериала сердечный приступ.