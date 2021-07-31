Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк вышел на связь после инфаркта

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и фильма "Никто" Боб Оденкерк вышел на связь в Twitter.

Напомним, ранее актер напугал общественность новостью о том, что был срочно госпитализирован прямо со съемочной площадки.

"Привет. Это Боб. Спасибо. Моей семье и друзьям, которые были со мной на этой неделе. И всем, кто переживал и беспокоился за меня. Это потрясающе. Я чувствую любовь, и это много для меня значит", - написал артист в своем микроблоге.

Hi. It's Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

По его словам, он перенес "небольшой сердечный приступ", но благодаря мастерству медиков удалось обойтись без хирургического вмешательства.

Также Оденкерк отметил помощь со стороны AMC и SONY, пообещав, что после небольшого отдыха собирается вернуться в строй.