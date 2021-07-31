Новости

Джереми Кларксон: Наши сольные проекты не помешают The Grand Tour 16:18
Глава Marvel рассказал о связи между Железным человеком и Шан-Чи 16:09
Автор "Носиков-курносиков" Борис Емельянов умер от коронавируса 15:57
Вышел трейлер сайфай-триллера с Гаем Пирсом "Зона 414" 15:49
Появился первый кадр с Имелдой Стонтон в роли королевы Елизаветы II 15:30

Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк вышел на связь после инфаркта

Новости
    31.07.2021, 15:38
Текст:   Богдан Бобров

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и фильма "Никто" Боб Оденкерк вышел на связь в Twitter.

Напомним, ранее актер напугал общественность новостью о том, что был срочно госпитализирован прямо со съемочной площадки.

"Привет. Это Боб. Спасибо. Моей семье и друзьям, которые были со мной на этой неделе. И всем, кто переживал и беспокоился за меня. Это потрясающе. Я чувствую любовь, и это много для меня значит", - написал артист в своем микроблоге.

По его словам, он перенес "небольшой сердечный приступ", но благодаря мастерству медиков удалось обойтись без хирургического вмешательства.

Также Оденкерк отметил помощь со стороны AMC и SONY, пообещав, что после небольшого отдыха собирается вернуться в строй.

Новости

В больнице впервые рассказали о состоянии певицы МакSим 15:26
Иск Скарлетт Йоханссон привел главу Marvel в ярость 15:20
Умер режиссер "Блудливой Калифорнии" и "Менталиста" Дэвид фон Анкен 15:13
Опубликован первый официальный постер "Шан-Чи и легенды десяти колец" 30.07.2021
⧣ США
Фото: ТАСС
Netflix покажет документальный фильм о Михаэле Шумахере 30.07.2021
В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар 30.07.2021
Marvel почтит память Чедвика Боузмана сценой с Говардом-уткой 30.07.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером 30.07.2021
Стали известны страшные подробности смерти актера Максима Михалина 30.07.2021
Шоураннер "Доктора Кто" покинет сериал вместе с Джоди Уиттакер 30.07.2021
⧣ происшествия
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова 30.07.2021
Появились подробности госпитализации актера Владимира Стеклова 30.07.2021
В Москве найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина 30.07.2021