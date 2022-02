В "Безумном Максе" главные роли могли сыграть Эминем и Рианна

Актерский состав перезагрузки "Безумного Макса" мог быть совсем другим. В разное время на одну из главных ролей рассматривались Джереми Реннер, Хит Леджер, Майкл Фассбендер, Юэль Киннаман, Эрик Бана, Арми Хаммер и Эминем. Роль Фуриосы могла исполнить Рианна, также пробовались Джессика Честейн и Галь Гадот, а на роли "жен" рассматривали Дженнифер Лоуренс и Марго Робби.

Как сообщает Vulture, об этом стало известно из книги "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road". Режиссер Джордж Миллер рассказал, что Эминем отказался из-за места съемок - они проходили в Австралии.

В июне 2023 года выходит приквел фильма, "Безумный Макс: Фуриоса", в котором Шарлиз Терон заменит Аня Тейлор-Джой. Главную мужскую роль сыграет Крис Хемсворт.