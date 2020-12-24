У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры

Премьера художественного фильма "Безумный Макс: Фуриоса", приквела-спиноффа картины "Безумный Макс: Дорога ярости", должна состояться 23 июня 2023 года. Об этом сообщил ScreenRant.

Причем в Warner настаивают, что "Фуриоса" будет выпущена в кинотеатрах, а не на стриминге.

Молодую Фуриосу, напомним, в ленте сыграет Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Ведьма", "Новые мутанты") - после ряда терзаний режиссер проекта Джордж Миллер пришел к решению все-таки заменить Шарлиз Терон, а не омолаживать ее с помощью компьютерной обработки.

К чему Терон отнеслась с грустью, но пониманием.

Главную мужскую роль в картине сыграет Крис "Тор" Хемсворт.