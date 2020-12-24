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У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры

Новости
    24.12.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера художественного фильма "Безумный Макс: Фуриоса", приквела-спиноффа картины "Безумный Макс: Дорога ярости", должна состояться 23 июня 2023 года. Об этом сообщил ScreenRant.

Фото: kinopoisk.ru
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Причем в Warner настаивают, что "Фуриоса" будет выпущена в кинотеатрах, а не на стриминге.

Молодую Фуриосу, напомним, в ленте сыграет Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Ведьма", "Новые мутанты") - после ряда терзаний режиссер проекта Джордж Миллер пришел к решению все-таки заменить Шарлиз Терон, а не омолаживать ее с помощью компьютерной обработки.

К чему Терон отнеслась с грустью, но пониманием.

Главную мужскую роль в картине сыграет Крис "Тор" Хемсворт.

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