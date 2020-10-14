Найдена актриса на роль молодой Фуриосы в приквеле "Безумного Макса"

Нашла официальное подтверждение информация, фигурировавшая уже некоторое время: молодую Фуриосу в приквеле картины "Безумный Макс: Дорога ярости" сыграет 24-летняя британо-аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Новые мутанты").

По главной мужской роли тоже есть подтверждение, передает Variety, - Крис "Тор" Хемсворт.

Также в фильме появится Яхья Абдул-Матин II (Черный Манта из "Аквамена", "Хранители", четвертая "Матрица").

Автором сценария, режиссером и продюсером выступит 75-летний Джордж Миллер, поставивший предыдущие четыре картины серии. Никакие даты - начала производства и премьеры - еще не называются.

Напомним: в "Максе" 2015-го Фуриосу сыграла Шарлиз Терон, далее очень огорчившаяся, что ее не взяли в приквел.

По словам Миллера, на первых порах он рассматривал возможность компьютерного омоложения Терон на экране, вскоре от идеи отказавшись.