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10.02.2022 16:34
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, как сделать работу ученых комфортной

Текст: Галина Мисливская
Чтобы молодежь приходила в российскую науку и не уходила из нее, нужны три составляющие, над которыми будет работать профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию, рассказал его первый зампред Александр Мажуга на "круглом столе" о состоянии отечественной науки, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

"Это создание инфраструктуры, мы этим занимаемся. Это жилье, это окружение для ученых - академическая мобильность, общение. Тремя этими факторами мы будем заниматься, чтобы ученым было комфортно работать в стране", - сказал он, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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При этом он подчеркнул, что средний возраст российских ученых на последнее десятилетие снизился. "Сейчас у нас в науке заняты 340 тысяч исследователей, это люди, которые занимаются научными разработками, а молодых людей до 39 лет сейчас около 100 тысяч", - сообщил парламентарий. А в 2010 году молодых ученых было порядка 60 тысяч. "С каждым годом наука наша молодеет и она действительно одна из самых молодых наук в мире. Но при этом все основывается на мощных научных школах, которые выросли из советского времени и дали важный импульс развитию науки сейчас", - добавил Александр Мажуга.

Говоря о материальной базе российской науки, он отметил, что "санкционная политика против нашей страны имеет определенное значение - то или иное высокотехнологичное оборудование не вводится в страну по ряду причин", а отечественное приборостроение еще не наверстало отставание от зарубежного.

Вопрос жилья для ученого не должен стоять на первом месте, уверен Александр Мажуга. Здесь партия "Единая Россия", которую он представляет в Госдуме, работает над темой жилищных сертификатов для молодых ученых и изменением подходов к этой проблеме. "Количество жилищных сертификатов, которые будут получать молодые ученые, мы планируем в этом году кратно увеличить", - заявил депутат.

Кроме того, обсуждается вопрос служебного жилья, поскольку наука становится более мобильной. "У нас появляются новые научные центры и для ученых, которые приезжают для работы в тот или иной регион, должны быть обязательно созданы условия, инфраструктура для жизни", - сказал парламентарий.

"И третий важный фактор - критическая масса ученых вокруг. Ученому нужно с кем-то дискутировать, обсуждать свои проблемы, сейчас наука не делается в одиночку, это коллективный труд", - считает депутат.

По мнению Александра Мажуги, российские власти по всем этим трекам двигаются в правильном направлениям. "И результаты у нас появляются", - подчеркнул он, приведя пример из своей "родной" науки - химии: последний 118 элемент таблицы Менделеева был открыт в Дубне и назван в честь российского ученого Юрия Оганесяна.

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