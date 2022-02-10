В России продолжат борьбу с произволом IT-платформ в интернете

- И все же закон о "приземлении" принудил иностранные платформы платить штрафы, - говорит сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, - закон позволил вывести сети из серой зоны. Им не нравятся наши законы. На что я цитирую премьера Австралии: "На нашей территории действуют законы, принятые нашим парламентом. Не нравится? Уходите". Поэтому будем ужесточать требования по всем позициям.

По словам Пушкова, ключевые среди новых мер "приземления" - введение оборотных штрафов за повторное неудаление контента, запрет на рекламу, блокировка, отказ в регистрации или ее приостановка. На этом пути Россия намерена вести речь не о цензуре, а о модерации, которая обяжет следовать закону. Однако член СПЧ Игорь Ашманов предупредил: только законодательные и экономические меры не помогут".

- Надо учиться гибридному воздействию, - убежден Ашманов, - мониторить негативный контент и быть готовыми его блокировать. Коммерция - слой третьего уровня. Второй уровень - кураторы от разведки, они выделяют деньги и не допустят блокирования нужной им идеологии. И чтобы люди не бунтовали, а они привыкли к "цифре", нужны свои площадки. Это и есть первый слой решения проблемы.

Ашманов считает, что надо ввести как дедлайн и "приземления" иностранных IT-платформ, и для создания своих площадок, как это сделал Китай.

Наказание

Служба судебных приставов завела два новых исполнительных производства о взыскании с мессенджера Telegram 9 миллионов рублей в качестве штрафов за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

В банке данных Федеральной службы судебных приставов появилась информация, что два исполнительных производства на 6 миллионов и 3 миллиона рублей заведены на основании решения Таганского суда Москвы.

Как напоминает "Интерфакс", недавно сообщалось, что Telegram полностью погасил задолженности по штрафам на общую сумму 26 миллионов рублей.

Подготовил Владислав Куликов.