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Вышел трейлер третьей части "Мира Юрского периода"

Новости
    10.02.2022, 20:36
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

Компания Universal Pictures Russia опубликовала первый трейлер нового "Мира Юрского периода". Трехминутный ролик появился на YouTube-канале кинокомпании.

В заключительной части трилогии под названием "Господство" будет рассказано о совместном существовании динозавров и людей на планете после уничтожения острова Нублар.

- Как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории? - спрашивается в описании фильма.

Судя по трейлеру, зрителей ждут уже привычные персонажи в исполнении укротителя рапторов Криса Прэтта и Брайс Даллас Ховард, к ним также присоединилась ДеВанда Уайз. Начинается ролик с неожиданных кадров - динозавров, разгуливающих среди снегов.

Режиссер картины - Колин Треворроу, в других ролях - Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сэм Нил, Омар Си, Даниэлла Пинеда, Кэмпбелл Скотт и другие.

Ранее сообщалось, что создатели решили показать в завершении трилогии нового хищника - атроцираптора.

Фильм выйдет в кино с 9 июня.

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