Захарова отметила некомпетентность западных партнеров

Нелепые заявления представителей Запада делаются в том числе от "бесконечных ошибок, незнания ни современной ситуации, ни истории". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Общественное телевидение России".

Комментируя профессиональную подготовку западных дипломатов и политиков на фоне курьезных случаев сравнения гестапо с гаспачо и заявлений, что Ростов и Воронеж не принадлежат России, Захарова отметила, что "на волне популизма раскручиваются темы, которые легче всего раскрутить в том числе на основе фейков, дезинформации, а "в профильные ведомства приходят люди, никогда не занимавшиеся вопросами соответствующей международной повестки".

"Наша вынужденная полемика с американскими коллегами как раз вокруг всего подобного и разворачивается, потому что нелепые заявления делаются в том числе от бесконечных ошибок, незнания ни современной ситуации, ни истории", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что за российскими "современными подходами стоят знание, профессионализм, умение анализировать факты, не придумывая новые". "Невозможно разобраться в ситуации на Украине, без понимания истории этого государства и современного состояния этого конфликта, - констатировала она. - На одних лозунгах, с которыми и в Москву приезжают наши западные партнеры, и из своих столиц апеллируют к миру, далеко не уедешь".