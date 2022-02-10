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10.02.2022 20:25
Рубрика: Власть

Захарова отметила некомпетентность западных партнеров

Текст: Иван Сысоев

Нелепые заявления представителей Запада делаются в том числе от "бесконечных ошибок, незнания ни современной ситуации, ни истории". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Общественное телевидение России".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Комментируя профессиональную подготовку западных дипломатов и политиков на фоне курьезных случаев сравнения гестапо с гаспачо и заявлений, что Ростов и Воронеж не принадлежат России, Захарова отметила, что "на волне популизма раскручиваются темы, которые легче всего раскрутить в том числе на основе фейков, дезинформации, а "в профильные ведомства приходят люди, никогда не занимавшиеся вопросами соответствующей международной повестки".

"Наша вынужденная полемика с американскими коллегами как раз вокруг всего подобного и разворачивается, потому что нелепые заявления делаются в том числе от бесконечных ошибок, незнания ни современной ситуации, ни истории", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что за российскими "современными подходами стоят знание, профессионализм, умение анализировать факты, не придумывая новые". "Невозможно разобраться в ситуации на Украине, без понимания истории этого государства и современного состояния этого конфликта, - констатировала она. - На одних лозунгах, с которыми и в Москву приезжают наши западные партнеры, и из своих столиц апеллируют к миру, далеко не уедешь".

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