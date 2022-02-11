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Рубрика: В мире

Байден в интервью перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком. Это произошло во время интервью телеканалу NBC, когда американский лидер в очередной раз доказывал правильность своего решения покинуть страну после 20-летней военной кампании.

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"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан!", - цитирует РИА Новости выступление хозяина Белого дома.

Ранее, во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Джо Байден забыл страну, которая может "вторгнуться" на территорию Украины. Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сказал: "Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины…".

Между тем, группа из 37 американских конгрессменов-республиканцев направила письмо президенту с призывом пройти когнитивное тестирование. Поводом для такого обращения стал инцидент, произошедший 25 января. Тогда Байден, не зная, что его микрофон был включен, оскорбил корреспондента за вопрос об инфляции. По мнению авторов письма, высказывание Байдена в отношении Дуси свидетельствует о повышенной нервной возбудимости президента, которая входит в список 10 признаков снижения умственных способностей по данным Ассоциации Альцгеймера.

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