Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину

Президент США Джо Байден забыл страну, которая может "вторгнуться" на территорию Украины. Это произошло во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сказал: "Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока-2" не станет, мы положим ему конец".

В последнее время в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Так, на сайте Bloomberg был опубликован заголовок "Россия вторгается на Украину". Через полчаса публикацию удалили, объяснив это недоразумением.

В России не раз опровергали подобные утверждения о планируемом нападении. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны сами готовят провокации на Украине, и истерика в СМИ является частью этой подготовки.