Новости

У 81% двукратно привитых "ЭпиВакКороной-Н" через полгода сохранились антитела 16:15
Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады 16:11
Набиуллина рассказала о раздаче дешевых кредитов 16:09
"ЭпиВакКорону-Н" испытают на детях после завершения испытаний на взрослых 16:09
Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергию 16:00
Мишустин: Новые материалы и технологии важны для снижения зависимости от импорта 15:58
Проекты новой атомной энергетики в России получат 56 млрд рублей из ФНБ 15:39
Набиуллина оценила инфляцию без повышения ключевой ставки 15:35
В Москве госпитализирован актер "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин 15:26
Футболист "Динамо" Захарян рассказал об угрозах фанатов "Спартака" 15:19
Власти ФРГ заявили, что геополитическая ситуация может повлиять на запуск "Северного потока-2" 15:11
Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ 15:01
Медведев указал на приоритет граждан России перед мигрантами 14:56
Минобороны построило в Тюмени новый медицинский центр 14:50
Медведев: Медосвидетельствование мигрантов должно быть обязательным 14:41
Захарова: НАТО использует ситуацию на Украине для наращивания присутствия у границ РФ 14:40
Депутат Картаполов рассказал, как в 2022 году будут расти военные пенсии 14:40
Глава ДНР Пушилин допустил, что Россия поможет Донбассу в случае нападения Украины 14:38
Медведев: Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для мигрантов 14:36
В Минздраве оценили состояние здоровья Владимира Жириновского как стабильное 14:23
Матвиенко: 20 сенаторов болеют "омикроном" 14:19
В Минпромторге оценили риск закрытия ресторанов из-за маркировки молочной продукции 14:17
Власти ДНР попросили признать Украину террористическим государством 14:15
Конькобежец Румянцев: Рекорд России - слабое утешение, не за ним ехал в Пекин 14:09
НАТО планирует усилить свое присутствие на востоке альянса из-за ситуации вокруг Украины 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
11.02.2022 16:09
Рубрика: Общество

"ЭпиВакКорону-Н" испытают на детях после завершения испытаний на взрослых

Текст: Нина Егоршева

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на детях могут начаться после завершения третьей фазы испытаний на добровольцах от 18 до 60 лет. Об этом сообщили в ГНЦ "Вектор".

"Вопрос будет рассмотрен после завершения третьей фазы клинического исследования", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергию

По данным центра, первая и втора фаза исследований препарата с участие 300 добровольцев в возрасте 18-60 лет уже завершены. Накануне Минздрав выдал научному центру разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для людей старше 60 лет. Сообщалось, что будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет. А также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом 6 и 12 месяцев назад.

Еще в августе прошлого года в "Векторе" заявляли об отсутствии необходимости вакцинировать детей. На тот момент гендиректор центра Ринат Максютов оценивал опасность штамма "дельта" для младшего поколения, отмечая, что сравнивать эти риски со взрослым населением нельзя. Тем не менее, вакцина с возможностью применения для детей все равно должна быть зарегистрирована, подчеркнул тогда ученый.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ
Банк России увидел риск перегрева экономики
Песков призвал не преувеличивать тему оговорок политиков и дипломатов
Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300
В Минздраве оценили состояние здоровья Владимира Жириновского как стабильное
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей