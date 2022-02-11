"ЭпиВакКорону-Н" испытают на детях после завершения испытаний на взрослых

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на детях могут начаться после завершения третьей фазы испытаний на добровольцах от 18 до 60 лет. Об этом сообщили в ГНЦ "Вектор".

"Вопрос будет рассмотрен после завершения третьей фазы клинического исследования", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По данным центра, первая и втора фаза исследований препарата с участие 300 добровольцев в возрасте 18-60 лет уже завершены. Накануне Минздрав выдал научному центру разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для людей старше 60 лет. Сообщалось, что будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет. А также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом 6 и 12 месяцев назад.

Еще в августе прошлого года в "Векторе" заявляли об отсутствии необходимости вакцинировать детей. На тот момент гендиректор центра Ринат Максютов оценивал опасность штамма "дельта" для младшего поколения, отмечая, что сравнивать эти риски со взрослым населением нельзя. Тем не менее, вакцина с возможностью применения для детей все равно должна быть зарегистрирована, подчеркнул тогда ученый.