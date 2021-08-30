В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинировать детей

В России на сегодняшний день нет необходимости начинать вакцинацию детей от коронавируса. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире конференции "Разберемся в вакцинах вместе".

"Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей", - сказал он.

Максютов отметил, что "дельта"-штамм коронавируса более опасен для детей, чем уханьский вариант, однако сравнивать эти риски со взрослым населением нельзя. Тем не менее, вакцина с возможностью применения для детей все равно должна быть зарегистрирована, добавил ученый.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей.