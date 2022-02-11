Обнаружена горячая планета размером с Землю

Международная группа астрономов с помощью космического аппарата TESS обнаружила ранее неизвестную планету размером с Землю. Этот мир оказался намного горячее нашей планеты.

Исследование представлено на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было совершено при помощи аппарата, который был специально разработан для поиска и исследования так называемых транзитных экзопланет.

Метод основан на том, что вращающаяся планета периодически перекрывает от наблюдателя свет своей звезды. Эти колебания улавливает TESS, а затем потенциального кандидата в планеты проверяют и идентифицируют при помощи других инструментов.

В данном случае существование новой планеты уже подтверждено. Она получила наименование GJ 3929 b. Этот космический объект немного больше и массивнее Земли. Как следует из исследования, радиус GJ 3929 b составляет около 1,15 радиуса нашей планеты, а его масса составляет приблизительно 1,21 массы Земли.

Эта экзопланета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 2,61 дня и находится от нее на расстоянии около 0,0026 астрономических единицы (единица измерения расстояний в астрономии, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца). Равновесная температура этой планеты оценивается в 296 градусов Цельсия, то есть этот мир является гораздо более горячим, чем Земля.

Родительская звезда открытой планеты примерно в три раза меньше и легче нашего Солнца. Период ее вращения составляет около 122 дней, светимость держится на уровне примерно 0,011 солнечной светимости. Добавим, что по космическим меркам эта звезда находится по соседству от нас - расстояние до нее от Земли оценивается примерно в 51,6 световых лет.