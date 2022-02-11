Израиль распорядился вывезти семьи дипломатов из Киева

Израиль вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину. "МИД выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников", - сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.

При этом отмечается, что МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим на Украине, "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от нее в настоящее время".

В январе Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи дипломатов из Киева. Великобритания последовала этому примеру и подготовила эвакуацию части британских дипломатов и членов их семей.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы "агрессией" России у границ Украины и угрожают новыми санкциями. Администрация президента Джо Байдена на фоне риторики о "неминуемом вторжении" начала отправку дополнительных военных в Европу. Российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России, передает РИА Новости.