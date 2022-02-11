Необычная планета обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды

Международная группа астрономов обнаружила свидетельства существования уже третьей известной науке планеты, вращающейся вокруг Проксимы Центавра, ближайшей звезды к нашей Солнечной системе.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). Открытие было сделано при помощи Очень Большого Телескопа (VLT), расположенного в Чили.

Наблюдения показали, что на небольшом расстоянии от Проксимы Центавра может вращаться интригующая планета. Согласно проведенным расчетам, она является самой легкой из всех известных планет, которые вращаются на подобных орбитах. Ее масса составляет всего лишь 0,26 массы Земли. Это также делает ее одной из легчайших экзопланет, когда-либо обнаруженных астрономами.

Интриги добавляет то, что Проксима Центавра расположена всего в четырех световых годах от Солнечной системы. И у нее имеется обитаемая зона - так принято называть область вокруг звезды, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода. А жидкая вода ассоциируется с возможностью существования жизни.

Впрочем, открытая планета, получившая название Проксима d, находится вне этой зоны. Как сообщают исследователи, она вращается вокруг своей звезды на расстоянии около четырех миллионов километров и находится между звездой и обитаемой зоной. Ей требуется всего пять дней, чтобы совершить один оборот вокруг Проксимы Центавра.

Ранее астрономы обнаружили две другие планеты этой системы. Так, Проксима b обладает массой, сравнимой с массой Земли. Она вращается вокруг своей звезды каждые 11 дней и находится в обитаемой зоне. Вторая планета - Проксима с. Она расположена на более далеком расстоянии от звезды и потому обладает более длинной орбитой.