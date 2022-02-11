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Рубрика: Власть

Песков объяснил длину стола на переговорах Макрона и Путина

Текст: Кира Латухина
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Расстояние между лидерами на встречах президента России с коллегами зависит от того, взаимодействуют ли медики двух стран по ПЦР-тестам на коронавирус, политики в этом нет. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов о длине стола на переговорах Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона в Кремле, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Действительно, наверное, нужно разъяснить, потому что это вызывает большой интерес", - согласился Песков. "В некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями. А с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние примерно 6 метров", - уточнил он.

"Некоторые лидеры следуют своим правилам и не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами", - сказал пресс-секретарь российского президента. "Мы с пониманием к этому относимся, нормальная мировая практика, - добавил он. - Тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние". Если же медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и тестирование производится, то есть возможность избегать таких ограничений. "В этом нет никакой политики. Все относятся к этому с полным пониманием и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное", - подчеркнул пресс-секретарь президента России. На вопрос, правда ли, что Макрон решил не сдавать кремлевским медикам тест, он ответил утвердительно.

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