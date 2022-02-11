Полянский не исключил подготовку Западом провокации в Донбассе

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключает, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Россию в якобы вторжении на Украину. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, такой сценарий прослеживается в безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг присутствия российских войск на своей же территории. Москва надеется, что этого не произойдет и здравый смысл возобладает, отметил Полянский.

Однако настораживает то, с какой настойчивостью и оголтелостью ряд государств продолжает продвигать ложную информацию и делать провокационные предположения. В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз, заключил Полянский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не планирует вторгаться на Украину, но не исключено, что такие планы есть у Вашингтона. По ее словам, сегодняшнее нагнетание обстановки вокруг якобы планируемого нападения ВС России на Украину напоминает атмосферу, царившую в американских СМИ перед вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году.

Между тем, постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов считает, что необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая возможные силовые действия со стороны Киева. Не исключено, что "горячие головы" в Киеве могут ‎решиться на отчаянные действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или в граничащих с Украиной субъектов РФ.