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Рубрика: Власть

Пушков: Визит главы британского МИД прошел без сюрпризов и продвижений

Визит главы Великобритании Лиз Трасс в Москву прошел ровно так, как и должен был пройти - без сюрпризов и продвижений. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По его словам, не вполне понятно лишь, с какой целью она приезжала. "Видимо, чтобы показать активность британской дипломатии в духе доктрины "Глобальной Британии", но не более того", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве свою британскую коллегу Лиз Трасс. Сам Лавров позже назвал встречу "разговором немого с глухим" и признался, что давно у него не было таких странных переговоров, на которые партнеры приехали с заготовленными тезисами из публичных обвинительных тирад

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил Сергей Лавров. Ожидалось, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и фраз. Это и близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений, отметил Келин.

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