СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке

На Камчатке после падения самолета Ан-2 возбудили уголовное дело. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Предварительно установлено, что 11 февраля примерно в 12.30 по местному времени неподалеку от села Северные Коряки Елизовского района потерпел крушение самолет Ан-2, направлявшийся в село Тымлат. На его борту находились два члена экипажа, пассажиров не было.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что о падении Ан-2 первыми сообщили очевидцы. Позже стало известно, что воздушное судно упало во время взлета с необорудованной полосы всего в километре от населенного пункта. После крушения самолет загорелся. Один член экипажа найден погибшим, поиски второго продолжаются.