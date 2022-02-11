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Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за цен на бензин

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" дело по признакам завышения цен на бензин в Пермском крае. По мнению ведомства, компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов марок Аи-92 и Аи-95 (доля - более 70%), сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: Ксения Шубина/ТАСС
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В антимонопольной службе отмечают, что основной рост цен на нефтепродукты пришелся на последний квартал 2021 года. Тогда стоимость топлива выросла в среднем на 2,5 рубля за литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.

"Официальный уровень инфляции за 2021 год в России составил 8,39%, что в точности соответствует темпам роста розничных цен на бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Пермском крае. Однако при снижении оптовых закупочных цен на автомобильные бензины рост стоимости на АЗС в четвертом квартале 2021 года был вызван не объективными экономическими факторами, а ориентацией компании на статистические данные по инфляции", - отметили в пресс-службе ФАС.

Еще одним фактором для возбуждения дела стало наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, принадлежащих компании, что значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. "При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

В январе ФАС сообщила, что усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах. Особое внимание ведомство намерено уделить ценам на бензин Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы. В конце месяца были возбуждены первые дела, тогда претензии антимонопольного ведомства коснулись дочерних компаний "Лукойла" и "Газпромнефти", работающих в Нижегородской области.

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