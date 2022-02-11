"Поволжского маньяка" обвинили в совершении 32 убийств

В деле казанца Радика Тагирова, арестованного за убийства пенсионерок, появились новые эпизоды.

Если ранее мужчину обвиняли в совершении 26 убийств, то теперь их число выросло до 36. Об этом сообщил и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Марсель Дулкарнаев на заседании итоговой коллегии.

Преступления фигурант дела, известный как "поволжский маньяк" или "душитель пенсионерок", совершал в Казани, а также на территории 11 регионов страны с 2011 по 2012 годы, считают правоохранители.

Мужчина был арестован в декабре 2020 года. Жертвами обвиняемого становились одинокие пожилые женщины. По версии следствия, под видом сотрудника социальной службы или работника ЖКХ он проникал в их квартиры, душил и грабил.