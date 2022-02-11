Прокуратура Петербурга изучит справку о несудимости у педагога Сапрыкиной

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку справки об отсутствии судимости у бывшего педагога гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Ирину Потехину.

Дело в том, что судимость у девушки, получившей известность после скандала с чтением произведений Хармса и Введенского на уроке, все же была. Сапрыкину, носившую тогда другое имя и фамилию, судили в 2008 году в Волгограде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор - два с половиной года условно, это значительно ниже, чем обычно суды дают за преступления такого рода.

Тем не менее, какими бы не были обстоятельства дела, судимость, как правило, закрывает человеку доступ к работе в системе образования. При приеме на работу Серафима предъявила документ, свидетельствовавший, что у нее не было конфликтов с законом. Учебное заведение не имеет полномочий перепроверять данные. Помимо школы №168 девушка поработала и в других учреждениях образования, и нигде ее справка не вызвала вопросы.

Стоит отметить, что сама судимость давно погашена. Прокуратура разбирается, должны ли были эти сведения отражаться в справке, и повлияло ли на содержимое документа то, что после судимости девушка сменила имя.

Напомним, внимание к Серафиме Сапрыкиной оказалось прикованным после того как она заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться после того как она прочитала на уроке детям произведения репрессированных писателей. Впоследствии школа и образовательные структуры Смольного это опровергли, указав, что причиной конфликта стал отход Серафимы от учебного плана.