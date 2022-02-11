Конкурс на замещение должности мэра Симферополя не состоялся

Муниципальный конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя признан несостоявшимся. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Четыре претендента на должность мэра подали в конкурсную комиссию пакеты необходимых документов. После их проверки двум кандидатам отказано в допуске в конкурсе. А один кандидат передумал и отозвал свое заявление. Из-за отсутствия конкуренции конкурс признан несостоявшимся. Теперь Симферопольскому горсовету предстоит объявить конкурс повторно.

- Во главе города должен находиться сильный управленец, который своей энергией, своим опытом и знаниями сможет объединить разных людей, характеров, взглядов, образа жизни, образования и преобразить город Симферополь к лучшему, - считает премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Напомним, мэр Симферополя Валентин Демидов, который руководил администрацией крымской столицы менее года, написал заявление об отставке. Врио градоначальника назначен Максим Балахонов.