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11.02.2022 11:11
Рубрика: Власть

Конкурс на замещение должности мэра Симферополя не состоялся

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Муниципальный конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя признан несостоявшимся. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

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Четыре претендента на должность мэра подали в конкурсную комиссию пакеты необходимых документов. После их проверки двум кандидатам отказано в допуске в конкурсе. А один кандидат передумал и отозвал свое заявление. Из-за отсутствия конкуренции конкурс признан несостоявшимся. Теперь Симферопольскому горсовету предстоит объявить конкурс повторно.

- Во главе города должен находиться сильный управленец, который своей энергией, своим опытом и знаниями сможет объединить разных людей, характеров, взглядов, образа жизни, образования и преобразить город Симферополь к лучшему, - считает премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Напомним, мэр Симферополя Валентин Демидов, который руководил администрацией крымской столицы менее года, написал заявление об отставке. Врио градоначальника назначен Максим Балахонов.

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