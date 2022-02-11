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В костях динозавра впервые нашли следы респираторной инфекции

11.02.2022 / 09:59
Фото: Вудрафф, Франсиско Бруньен Альфаро и другие / Scientific Reports
Фото: Вудрафф, Франсиско Бруньен Альфаро и другие / Scientific Reports

Анализ костей молодого бронтазовра впервые выявил респираторную инфекцию птичьего типа у нептичьего динозавра.

Фото: Lida Xing et al. / iScience
Обнаружен отлично сохранявшийся эмбрион динозавра в окаменевшем яйце

Бронтозавр - травоядный динозавр с длинной шеей и хлыстообразным хвостом. Останки такого ящера, обитавшего 150 лет назад, нашли на юго-западе Монтаны. Его назвали Долли. Научная работа опубликована в Scientific Reports.

Ученые из Музея динозавров Великих равнин на Мальте исследовали три шейных позвонка и обнаружили аномальные выступы необычной формы и текстуры. Эти выступы располагались в той области каждой кости, где они могли бы быть пронизаны наполненными воздухом мешочками. Воздушные мешочки в конечном итоге должны были соединиться с легкими Долли и стать частью сложной дыхательной системы динозавра.

Компьютерная томография неправильных выступов показала, что они были сделаны из аномальной кости, которая, скорее всего, образовалась в ответ на инфекцию. Болезнь распространилась на шейные позвонки через воздушные мешки и вызвала неравномерный рост костей. Авторы предполагают, что к этому привела грибковая инфекция, подобная аспергиллезу, распространенному респираторному заболеванию у птиц и рептилий, ведущему к инфекциям костей и последствиям для дыхательной системы.

Как говорят ученые, животное мучилось от кашля, проблем с дыханием, лихорадки, выделений из носа, потери веса. Для птиц подобное заболевание может быть смертельным, поэтому есть основания полагать, что бронтозавр погиб именно из-за недуга.

Открытие дает проследить эволюцию респираторных заболеваний в прошлом и понять, каким болезням были подвержены вымершие существа.

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Фото: Institut Catala de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
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