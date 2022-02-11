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11.02.2022 06:47
Рубрика: Общество

Врач из Израиля назвал способ остановить выпадение волос после COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции является выпадение волос. Заболевание, как правило, проявляется через два-три месяца после того, как человек переболеет COVID-19.

Фото: iStock
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Многие пытаются бороться с этими последствиями болезни с помощью приема витаминов и минералов, втирания в кожу головы состава для роста волос и массажа. Однако, как сообщил РИА Новости дерматолог израильской клиники Алексей Семочкин, наилучшим методом борьбы с выпадением волос является терапия аутоплазмой, то есть собственной плазмой крови пациента.

"Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества - факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения", - заявил врач.

По его словам, живые клетки-тромбоциты сохраняют свою активность в течение семи дней и более после введения в ткани, где они проводят восстановительную работу.

Фото: iStock
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Кстати, по мнению врача-невролога Алексея Руденко, причиной выпадения волос является нарушение нормального кровотока в организме. Это приводит к тому, что движение крови по сосудам замедляется, а, значит, кислород и полезные вещества не доходят в нужном количестве до клеток, в том числе - до волосяных луковиц.

"Для решения проблемы выпадения волос показана двухэтапная терапия: для начала назначается прием антиоксидантов, а следом - курс венотоников и препаратов, разжижающих кровь", - советует Руденко.

Отметим, что любую медикаментозную терапию должен назначать только врач.

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