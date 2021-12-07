Реабилитолог рассказал, как остановить выпадение волос после COVID-19

На выпадение волос жалуются многие переболевшие COVID-19, причем это неприятное последствие нередко отмечают и люди, болевшие легко.

Как восстановить рост волос, "Российской газете" рассказал врач невролог, реабилитолог клиники инновационных технологий (КИТ) Алексей Руденко.

"Выпадение волос является частым осложнением после COVID-19. Многие пациенты безуспешно борются с этими последствиями: втирают в кожу головы составы для роста волос, принимают цинк и другие витамины и минералы. Однако решать проблему нужно совершенно иначе, - говорит Алексей Руденко. - Причиной выпадения волос является нарушение нормального кровотока в организме. Это происходит, в том числе, из-за интоксикации во время болезни и лечения. Это приводит к тому, что движение крови по сосудам замедляется, а значит, кислород и полезные вещества не доходят в нужном количестве до клеток, в том числе - до волосяных луковиц. Именно поэтому волосы начинают выпадать".

Поэтому витамины, мази, спреи, и даже массажи тут не помогут - нужно воздействовать на кровоток, - отмечает доктор Руденко. "Для решения проблемы выпадения волос показана двухэтапная терапия: для начала назначается прием антиоксидантов, а следом - курс венотоников и препаратов, разжижающих кровь", - советует Алексей Руденко, отмечая, что медикаментозную терапию должен назначать доктор.