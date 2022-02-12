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Рубрика: В мире

16 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Текст: Юрий Нечаев

За последние сутки 16 государств призвали своих граждан покинуть Украину из-за возможной эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Среди них - Австралия, Великобритания, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Южная Корея и Япония.

Ранее Белый дом заявил, что "вторжение России может начаться в любое время", а также призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов.

В Москве заявляли, что Россия никогда не планировала агрессивных действий по отношению к Украине, подобные утверждения являются ложью.

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