16 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

За последние сутки 16 государств призвали своих граждан покинуть Украину из-за возможной эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Среди них - Австралия, Великобритания, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Южная Корея и Япония.

Ранее Белый дом заявил, что "вторжение России может начаться в любое время", а также призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов.

В Москве заявляли, что Россия никогда не планировала агрессивных действий по отношению к Украине, подобные утверждения являются ложью.