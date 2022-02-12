Эксперты спрогнозировали реакцию рынка недвижимости на повышение ключевой ставки

К подорожанию ипотечных кредитов, арендных ставок и росту спроса на вторичное жилье приведет повышение Банком России ключевой ставки, считают эксперты. ЦБ поднял ставку сразу на один процентный пункт - с 8,5% до 9,5%. И, вероятно, ее повышение продолжится.

На повышение ключевой ставки скоро отреагируют и банки, ипотечные ставки могут вырасти до 11-12%, говорит сооснователь сервиса Refin.Online Михаил Чернов. "Чтобы сохранить интерес потенциальных заемщиков к ипотеке, рынок может попытаться снизить цены на недвижимость. Сложнее всего сделать это с новостройками: при высокой ключевой ставке кредиты для застройщиков также становятся дороже, дополнительный фактор - повышение стоимости строительных материалов. При этом правительство пока не объявляло о запуске новых льготных программ для поддержки рынка", - говорит он. Спрос на новостройки, как ожидается, снизится, вторичное жилье станет более популярным - продавцам вторички будет выгоднее продать квартиру по более низкой цене, чем ждать стабилизации рынка, которая может затянуться на месяцы.

"В ближайшие месяцы не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки и рост ипотечных ставок, - отмечает Чернов. - Что касается долгосрочного прогноза, то динамика во многом будет зависеть от того, помогут ли меры ЦБ остановить рост инфляции. По прогнозу ЦБ, к концу года инфляция может увеличиться до 5-6% (вместо ожидаемых 4-4.5%). Если эти цифры удастся снизить до 4%, то ипотечные ставки, скорее всего, стабилизируются и даже немного снизятся".

"Сдерживание инфляции остается основной задачей Банка России. В определенной степени регулятор добивается своих целей, - отмечает президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. - Для рынка недвижимости это означает определенное торможение. Ряд девелоперских проектов будет заморожен. Уже в 2021 году были расторгнуты строительные контракты на сумму более триллиона рублей. Возросла себестоимость квадратного метра как в жилых объектах, так и в сегменте коммерческой недвижимости. Это обусловлено двумя факторами: повышением стоимости фондирования и ростом цен на стройматериалы. Девелоперам приходится пересчитывать экономику ранее начатых проектов".

На рынке жилья продолжится рост ставок по ипотеке, а с ним и сокращение платежеспособного спроса, считает Кулаков. Даже продление госпрограммы льготной ипотеки едва ли позволит вернуть прежнюю динамику спроса.

Рост ключевой ставки, темпы инфляции ведут к неизбежному росту стоимости ипотечных кредитов, говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Дорогая ипотека сделает покупку недвижимости недоступной или невыгодной для многих. При этом стоимость квадратного метра, по его мнению, продолжит рост на уровне инфляции.

"Мы рекомендуем ждать и инвестировать деньги в надежные инструменты. На фоне роста ключевой ставки сейчас вырастут и ставки по вкладам - можно вложить деньги под 10% в банк и со временем накопить на квартиру, чтобы не переплачивать огромные ипотечные проценты. Все это время можно жить в арендной квартире, что гораздо выгоднее. Вместе с тем увеличится спрос на аренду, ее ставка за год может вырасти на 30%".

Если все же решено покупать квартиру, то стоит обратить внимание на недооцененные локации, которые могут подорожать за год на 20%, добавляет эксперт. Такие есть даже в Подмосковье - это, например, Домодедово (ожидаемый рост +22%) или Щелково (+20%), считает Гальцев.