NASA опубликовало первое сделанное телескопом James Webb изображение

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своем сайте снимок, полученный в результате обработки данных, переданных на Землю телескопом James Webb.

"Мы получили 54 гб материала. Телескоп. создал 1560 изображений. Весь процесс продолжался около 25 часов", - подчеркивается в комментарии к фото.

Чтобы создать единое изображение, специалисты скомпоновали 18 "точек". Инженеры NASA проверяли, смогут ли 18 сегментов зеркала поймать свет одной и той же звезды.

Настройка продолжается, сейчас специалисты выравнивают основное зеркало телескопа.

Телескоп, созданный США, Канада и ЕС, был запущен 25 декабря прошлого года. Он должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл".