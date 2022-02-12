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Рубрика: Общество

NASA опубликовало первое сделанное телескопом James Webb изображение

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своем сайте снимок, полученный в результате обработки данных, переданных на Землю телескопом James Webb.

Фото: NASA / AFP
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"Мы получили 54 гб материала. Телескоп. создал 1560 изображений. Весь процесс продолжался около 25 часов", - подчеркивается в комментарии к фото.

Чтобы создать единое изображение, специалисты скомпоновали 18 "точек". Инженеры NASA проверяли, смогут ли 18 сегментов зеркала поймать свет одной и той же звезды.

Настройка продолжается, сейчас специалисты выравнивают основное зеркало телескопа.

Телескоп, созданный США, Канада и ЕС, был запущен 25 декабря прошлого года. Он должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл".

Общество Космос

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