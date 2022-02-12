Песков назвал Мюнхенскую конференцию клубом одной точки зрения

Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что в клубе можно обсуждать одну точку зрения, но только приверженцам этой точки зрения.

"В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения, по-прежнему. И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что в феврале 2007 года на конференции в Мюнхене российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Тогда прозвучал главный вопрос: зачем НАТО приближается к границам РФ? Прошло 15 лет, а вопрос по-прежнему актуален.