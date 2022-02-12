Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры обсудили как вопросы двусторонней повестки, так и ситуацию вокруг гарантий безопасности.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - сообщили в Кремле.

Отметим, что в субботу Владимир Путин уже провел длительный разговор по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще сегодня же ожидается беседа российского лидера с президентом США Джо Байденом.