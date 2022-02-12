Власть
12.02.2022 19:13
Текст: Айсель Герейханова

Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры обсудили как вопросы двусторонней повестки, так и ситуацию вокруг гарантий безопасности.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - сообщили в Кремле.

Отметим, что в субботу Владимир Путин уже провел длительный разговор по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще сегодня же ожидается беседа российского лидера с президентом США Джо Байденом.

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