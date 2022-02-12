Путин и Байден по телефону обсудили гарантии безопасности России. Главное

Субботний телефонный разговор президентов России и США продлился чуть более часа. Владимир Путин и Джо Байден продолжили обсуждать гарантии безопасности РФ на фоне растущей напряженности вокруг темы якобы планов "вторжения" на Украину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как проходила беседа и подробно изложил ее суть. "РГ" публикует главные итоги переговоров на высшем уровне.

- Лидеры разговаривали чуть больше часа.

- Беседа была сбалансированной и деловой.

- Тема - вопросы обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности России.

- Разговор планировался 14 февраля, Белый дом попросил его ускорить, сославшись на вероятность "вторжения" России на Украину.

- Беседа прошла в обстановке беспрецедентного нагнетания Вашингтоном истерии о якобы неминуемом "вторжении" России на Украину

- Путин заявил о саботаже Киевом Минских соглашений и сказал, что Запад не оказывает "нажим" на власти Украины, чтобы те выполнили свои обязательства.

- Путин указал на опасность милитаризации Украины, отметил ее накачку современным оружием с Запада - это поощряет возможные провокации украинских силовиков в отношении Донбасса и Крыма.

- Путин сказал, что гипотетическое вступление Киева в НАТО чревато прямым военным противостоянием между Россией и Альянсом.

- Байден изложил соображения по обеспечению гарантий безопасности, которые, на его взгляд, учитывают многие российские озабоченности.

- Путин заверил, что соображения Байдена будут учтены при ответе Москвы, но они не затрагивают ключевых элементов российских инициатив - ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года.

- Байден упоминал антироссийские санкции, но акцент был не на этом.

- Инцидент с подлодкой США в районе Курил не обсуждался.

- Россия в ближайшее время отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

- Лидеры договорились, что контакты России и США продолжатся на различных уровнях по всем прозвучавшим в телефонном разговоре темам.