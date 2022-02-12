Читинскую медсестру обвинили в гибели ребенка в больнице

В Центральный районный суд Читы направили уголовное дело в отношении бывшей медицинской сестры офтальмологического отделения Краевой детской клинической больницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности одному из пациентов (статья 109 УК РФ).

Как сообщила старший прокурор отдела управления прокуратуры края Саяна Базарова, 7 февраля 2021 года женщина, находясь на посту, не обращала внимания на игравших в коридоре детей. В это время шестилетний мальчик беспрепятственно вошел в помещение бытовой комнаты на третьем этаже. Он открыл окно и случайно выпал из него. От полученных травм ребенок скончался через месяц.

Напомним, что мальчик приехал в Читу из города Борзя на плановое лечение. Трагедия случилась во время тихого часа, когда все пациенты должны были находиться в палатах.