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Рубрика: Происшествия

Читинскую медсестру обвинили в гибели ребенка в больнице

Текст: Дина Непомнящая

В Центральный районный суд Читы направили уголовное дело в отношении бывшей медицинской сестры офтальмологического отделения Краевой детской клинической больницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности одному из пациентов (статья 109 УК РФ).

В Москве ребенок выпал из окна частного детсада

Как сообщила старший прокурор отдела управления прокуратуры края Саяна Базарова, 7 февраля 2021 года женщина, находясь на посту, не обращала внимания на игравших в коридоре детей. В это время шестилетний мальчик беспрепятственно вошел в помещение бытовой комнаты на третьем этаже. Он открыл окно и случайно выпал из него. От полученных травм ребенок скончался через месяц.

Напомним, что мальчик приехал в Читу из города Борзя на плановое лечение. Трагедия случилась во время тихого часа, когда все пациенты должны были находиться в палатах.

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