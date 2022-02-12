Срок получения гражданства РФ могут сократить до трех месяцев

С одного года до 3 месяцев планируется сократить срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке.

Изменение также коснётся лиц в статусе беженцев, военнослужащих по контракту и лиц, получивших политическое убежище. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве сообщили, что изменения прописаны в проекте закона "О гражданстве РФ", который сейчас рассматривается депутатами нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". 2 февраля этот законопроект одобрило правительство России.

Главный посыл этого документа - упрощение процедуры приобретения российского гражданства, которая пока забюрокрачена. Законопроект же предусматривает, к примеру, значительное сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

Также предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение российского паспорта. В частности, президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. Президент также станет рассматривать вопрос о приеме или восстановлении в российское гражданство "иностранных граждан и лиц без гражданства в общем или упрощенном порядке, которые имеют ограничение въезда, использовали подложные документы, состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором России".