Захарова пояснила причину оптимизации посольства России на Украине

МИД принял решение об "оптимизации" штатов российских загранучреждений на территории Украины, однако посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия существенно сократила штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

Захарова напомнила, что слухи о якобы прошедшей "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times еще месяц назад, в то время, когда "несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек" во время рождественских каникул.

Целью этих "вбросов", считает официальный представитель МИД РФ, было "создание информационного прикрытия" для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине.

"Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности" - написала Захарова в Telegram.

По ее словам, учитывается также значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине. В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций со стороны Украины или третьих стран, было принято решение о "некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине".

Из-за якобы неминуемой "угрозы вторжения" российских войск, о которой утверждают США, не менее 18 государств рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины, передает РИА Новости.