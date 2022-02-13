Дизельный Renault Duster. Стоит ли отдавать за него 1,3 млн рублей

Турбодизельный 1,5-литровый 109-сильный агрегат идет у нового Duster в сочетании исключительно с полным приводом и 6-ступенчатой "механикой", а по запасу тяги (240 Нм при 1750 об/мин) немного уступает топовому бензиновому 1,3-литровому мотору (250 Нм при 1700 об/мин) и дает серьезную фору бензиновому 2-литровому варианту (195 Нм при 4000 об/мин).
Однако дело даже не в абсолютных цифрах, а в настройках механической коробки передач. Низшие передачи машины на тяжелом топливе выполнены сверхороткими, что хорошо для бездорожья, поскольку это серьезно оптимизирует тяговый потенциал, но не очень удобно в городе, где вам придется орудовать рычагом коробки гораздо чаще, чем в случае с любой из бензиновых версий с "механикой".
Отметим также, что турбодизельный двигатель К9К работает на топливе стандарта Eurо 6 и, как мы убедились, гарантированно заводится на морозе до -25°С. В том числе поэтому дизельные исполнения не оснащаются предпусковыми обогревателями с завода. Тем не менее, такие устройства доступны в качестве дополнительного оборудования в отличие от системы дистанционного запуска, являющейся прерогативой только бензиновых Duster.
Небольшой технический экскурс понадобился нам, чтобы было понятнее, какому покупателю наилучшим образом подойдет дизельный вариант французского SUV. На мой взгляд, смотреть в сторону такой версии должны прежде всего джиперы, люди, практикующие размеренный стиль езды и регулярно эксплуатирующие автомобиль вне асфальта.
Конструктивно кроссовер на тяжелом топливе отличается от бензиновых собратьев более низким, чем у бензиновых машин креплением каталитического нейтрализатора. Что же касается дизайна, если сравнивать с предшественником, новинка выглядит явно более модной и менее "возрастной" за счет нарядных деталей типа вертикальных пластиковых накладок перед передним дверями и серебристых окантовок бамперов.
Еще пара важных деталей - в интересах аэродинамики стали сильнее наклонены передние стойки и выше пущена линия капота. Опциональные же 17-дюймовые колеса добавили SUV нового поколения основательности.
К минусам же отнесем недоступность для заказа светодиодных фар (все версии идут с галогенной фронтальной оптикой), а также внешние ретроручки-мыльницы, для которых не предусмотрены датчики бесключевого доступа.
В салоне приветствуем как более цивильное оформление, так и серьезное улучшение эргономики. Хотя пластик остался по преимуществу жестким, внимание к деталям повысилось. К примеру, вещевая ниша в правой части передней панели получила прорезиненное основание - тот же телефон не соскользнет.
К тому же с переходом на модернизированную платформу появилась регулировка модного руля в обоих плоскостях, рычаг "механики" укоротили, тумблер внедорожных режимов переехал на центральный тоннель, а кресла от Arkana явно более удобны, чем у предшественника. К тому же они получили больше регулировок (в том числе регулируемый поясничный подпор) и настраиваемый бокс-подлокотник.
Впрочем, не обошлось в интерьере и без некоторых досадных нюансов. Самое обидное, что для дизельных машин в принципе недоступен подогрев лобового стекла (такое решение потребовало бы более мощного генератора, который просто не влез бы в подкапотное пространство из-за конфигурации дизеля).
Сенсорный дисплей увеличился в диагонали (топовый вариант, как и для бензиновых версий - на 8 дюймов), однако тачскрин смонтирован, хоть и выше прежнего варианта, все-равно низковато, а картинка, даром что не бликует, имеет достаточно низкое разрешение. Тем не менее, эти следы бюджетности прощаешь, оценив работу опциональной системы кругового обзора - информативные ракурсы отлично помогают и в городской толчее и на бездорожье.
На заднем ряду похвалим прежде всего простор и возможность получить в старших исполнениях блок с клавишами подогрева дивана и парой USB-слотов.
Поругаем же "галерку" за отсутствие откидного подлокотника и дефлекторов вентиляции.
Багажник прибавил после модернизации 20 л (теперь - 428 л), и его, наконец, "обжили" - появились фирменные резиновые коврики, крепежные сеточки и удобный органайзер со штангой-разделителем.
В чем же сила дизельного Duster? Прежде всего - в его тяговитости. Поскольку пик крутящего момента достигается уже на 1750 об/мин, а первая и вторая передачи очень короткие, такой кроссовер буквально срывается с места при интенсивном нажатии на газ.
Жаль только, что для поддержания драйверского пыла вам приходится постоянно подкидывать в "печку" дизельного Duster дрова, то и дело переключаясь выше и выше. Конечно, можно приноровиться менять передачи через одну по алгоритму "первая", "третья", "пятая", но и это не слишком удобно. Хотя в ряде случае такой вариант рабочий, равно как и старты со второй на скользких поверхностях.
А вот мои опасения, что дизельный Duster нового поколения окажется "овощным" на трассе не оправдались. Продвижение со 100 до 130 км/ч происходит вполне резво, и что не менее важно, свои крейсерские 130 км/ч дизельный SUV держит уверенно - проверено на обледенелом шоссе в двух сотнях километров от Москвы.
Правда и то, что подвеску "француза", и в особенности это касается дизельной версии, настроили в новом поколении жестче, чем у предшественника. Это правильно и логично. Фамильная плавность хода пострадала минимально, а энергоемкость ходовой стала даже еще выше. Duster, как и прежде, проглатывает ямы любого калибра, но чуть больше церемонится с "лежачими полицейскими" и дорожными стыками. При этом боковые крены на виражах стали ощутимо меньше. Кроссовер больше не соскакивает с траектории на неровностях, а на руль в отличие от предшественника не приходят вибрации.
На бездорожье же дизельный автомобиль и вовсе - в своей родной стихии. Геометрическая проходимость (прежде всего клиренс 210 мм) и достаточно больше ходы подвесок позволяют не церемониться с рельефом даже на суровой "пересеченке".
Особо короткие первая и вторая передачи являются здесь своего рода бюджетным аналогом "понижайки" - то, что нужно для движения в грязи, снегу или песке. ESP умеет прикусывать буксующие колеса, помогая справиться с диагональным вывешиванием. Муфта блокируется шайбой на тоннеле, и эта настройка удерживается до 80 км/ч, а слева от руля имеется кнопка включения полезной системы помощи при спуске. Как видите, внедорожный потенциал для все еще бюджетного кроссовера очень неплох.
Если же касаться сугубо утилитарных вопросов, заметим, что дизельный Duster - еще и самый экономичный в гамме. При размеренном движении по трассе (на скорости до 110 км/ч) не проблема уложиться в 5-6 л/100 км солярки. На более высоких скоростях, в городских заторах и на бездорожье аппетит может вырасти примерно на 3 л, но и это, согласитесь, неплохой результат.
Хуже то, что за последние месяцы цены на солярку выросли до не самых красивых показателей (в среднем - 53,5 рублей за литр). А ведь народный АИ-92, которым официально дозволено поить любой из бензиновых моторов Duster, оценен сегодня в среднем в 47,5 рублей за литр. Как говорится - почувствуйте разницу.
Наконец, самый доступный дизельный Duster - это машина за 1 350 000 рублей без учета практически повсеместных сегодня дилерских наценок в виде "обязательных" опций. Для сравнения: за исполнения 1,6 л 4х4 МТ, 2 л 4х4 МТ и 1,3 л МТ просят от 1 260 000 рублей, 1 340 000 рублей и 1 465 000 рублей соответственно. Как бы то ни было, дизельный вариант сегодня востребован. На его долю приходится порядка 30%, и это замечательно, поскольку по цене и качеству такой автомобиль по-прежнему даст фору едва ли не всем конкурентам.