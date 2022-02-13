Иномарка за 500 тысяч рублей. Сколько в нее придется вложить после покупки

Покупка подержанной машины - сама по себе процедура достаточно сложная, если покупатель мало-мальски не разбирается в технических нюансах и не знает особенностей тех или иных марок и моделей. Масштаб проблем частично помогают оценить разве что базы данных, а также диагностические листы официальных дилеров, если "бэушная" машина продается через них. Так или иначе, при покупке практически любого подержанного автомобиля дополнительные расходы неизбежны. Главный вопрос - каков их размер?

Рост цен на новые авто само собой многих отправил на вторичный рынок. Особенно пострадали те, у кого в наличии было около 500 тысяч рублей.

Если раньше такие автовладельцы могли рассчитывать хотя бы на новенькую Lada, то сейчас даже Granta в самой простой комплектации "руль, сиденья и колеса" стоит минимум 600, а хоть с какими-то благами цивилизации - 650 тысяч рублей. Понятно, что можно взять кредит, но это с учетом дополнительного оборудования, страховки и, конечно, процентов автоматом поднимает итоговую стоимость отечественного авто до миллиона рублей!

Однако вторичный рынок встречать радушием тоже не торопится. Цены вслед за новыми машинами выросли и здесь. О том, что в начале 2022 года можно купить до полумиллиона рублей, подробно написано у нас. Только вот это не финальная стоимость, а лишь начало трат, которые предстоят, поскольку большинство автомобилей за указанную сумму перешагнули 10-летний рубеж и 100-тысячный пробег в самом лучшем случае.

Плановое ТО

Фото: Istock

Даже если вы выбрали максимально свежий "отечественный" Datsun с пробегом до 50 тыс.км, для собственного спокойствия и уверенности все равно придется делать TO, то есть, менять масло в двигателе, набор фильтров, желательно свечи и всякое по мелочи - готовьте минимум 10 000 рублей. Это тот запас, без которого к любой подержанной машине, даже если ей год, можно даже не подходить.

Однако в подавляющем большинстве случаев в плановое ТО после покупки, конечно, нужно сразу включать и замену ремней - в первую очередь ГРМ, во вторую приводного. Кто и когда их менял последний раз доподлинно может оказаться неизвестным, а попасть на обрыв сразу после покупки можно запросто.

Среднестатистическая стоимость комплекта ГРМ, который обычно сопровождается и заменой помпы системы охлаждения для рядового мотора 1.4-1.6, составляет 5-10 тысяч рублей. Во столько же обойдется и его замена. Итого: еще плюс 10-20 тысяч рублей в зависимости от марки и модели.

Дороже обстоят дела, если вы выбрали автомобиль, где вместо ремня ГРМ цепь. Одной из самых популярных машин до 500 тысяч рублей, например, является Peugeot 308, под капотом которой небезызвестный двигатель EP6, как раз оснащенный цепью, причем не самой выносливой - предел ее службы обычно не более 150 тыс.км. Замена комплекта ГРМ на такой машине, а также на "брате" Citroen C4, обойдется около 20 000 рублей.

Выбрали автомат

Фото: Istock

Отдельная история с автоматическими трансмиссиями, которых на рынке существует четыре вида. В идеале, конечно, вместе с заменой масла в моторе сразу менять и масло в коробке. Тут все сильно зависит от особенностей каждой конкретной трансмиссии: средняя "вилка" замены масла в классическом автомате на рядовой иномарке - все те же 5-10 тысяч рублей.

Гораздо дороже обойдется замена специфического масла в вариаторе. Так что если вы приобрели, например, старенький Subaru, поездившую Honda или более свежий Renault, готовьте минимум 15 000 рублей на замену важной жидкости.

Отдельная история с "роботами". Если угораздило купить допотопную трансмиссию с одним сцеплением, вроде тех, что ставились на Opel, повезло только в том, что подобная коробка проста конструктивно и относительно недорога в ремонте - от 10 000 рублей под ключ.

Ну а если вы выбрали старенького "немца" или "чеха" с преселективным роботом DSG, в которой через неделю после покупки заметили странное поведение, то готовьтесь покупать волшебный чемоданчик-ремкомплект. Вместе с работой приведение в порядок чуда немецкой техники обойдется в 50 000 рублей.

Сальнички-прокладки

Фото: Istock

Очень распространенная проблема, которая не всегда очевидна рядовому автовладельцу - подтекающие рабочие жидкости. Часто перекупщики или даже сами владельцы, видя, что перед ними не самый опытный автомобилист, говорят, что мол ерунда - поменяете сальнички-прокладки на ТО вместе с маслом и будете спокойно ездить дальше. Коварство в том, что замена порой действительно недорогих "резинок" обходится в копеечку, а еще хуже - ведет куда к более серьезным проблемам.

При пробеге за 100 тыс.км нередко начинают подтекать сальники коленвала, которые рекомендуют менять на ТО сразу же вместе с заменой привода ГРМ, чтобы два раза не разбирать. Это еще 3-5 тысяч рублей. А если с разбором, то и все 10-15 тысяч, как, например, все у той же Peugeot 308.

Славились своей "сопливостью" и опелевские бензиновые моторы 1.6 и 1.8, у которых долгое время была проблема с теплообменником. Только сам комплект оригинальных прокладок к узлу обойдется около 4 000 рублей.

Особенности есть даже у механических коробок передач. Например, у некоторых трансмиссий Renault сальники меняются изнутри коробки передач, само собой, с ее снятием, что в 5-10 раз увеличивает стоимость замены.

Колодки-диски, шасси и колеса

Фото: Istock

Конечно же, рядовым расходником являются и тормоза. Колодки, скорее всего, придется менять сразу после покупки авто - это еще плюс 2-5 тысяч рублей к стоимости ТО. Хуже, если изношены еще и диски - это значит уже плюс 5-10 тысяч.

Есть вероятность неисправности ручного тормоза. Сразу на круг прибавляете втулочки, сальнички, наконечники уже деталей шасси и рулевого управления. В этой же группе риска ступичные подшипники, шаровые и дорогие приводы - тут как повезет.

Если диагностика выявит неисправность еще и хотя бы одного амортизатора, менять их придется все равно парой - это еще 5-10 тысяч на среднестатистическую иномарку.

И все это не считая электрики, возможно полумертвого аккумулятора и главной экономии последних двух лет - сезонной резины. Да-да, если раньше продавцы легко расставались с зимними покрышками в качестве бонуса, то сейчас время экономии - продажа недорогого авто на еле живых колесах становится нормой, а перекупщики, например, практически никогда не отдают зимние колеса новым владельцам. А значит плюс 15-20 тысяч рублей придется потратить если не сразу, то к ближайшему сезону точно.

Выводы

Фото: Istock

Ну а теперь считаем итог для начала по минимуму. Полное ТО после покупки с заменой комплекта ГРМ - 10-15 тысяч рублей. Замена масла в автомате - 5-10 тысяч рублей. Профилактика тормозов - минимум 5 тысяч рублей. Замена расходников шасси - 10 тысяч рублей. И еще тысяч на 10 гарантированно наберется всякой мелочевки.

Результат - около 40 тысяч рублей только на приведение 10-летней машины в порядок сразу после покупки. Сюда же прибавляйте страховку ОСАГО - то есть еще 5-10 тысяч рублей, а если не повезет, то и комплект резины - плюс-минус 15 тысяч рублей. Финальная сумма затрат - около 60 тысяч рублей при хорошем состоянии выбранной машины. Ну а если не повезет, смело округляйте до 100 тысяч рублей.

Собственно, это известная аксиома. Если вы собрались покупать подержанную машину, минимум 10% от ее стоимости нужно обязательно откладывать на профилактический ремонт.

На самом деле расстраиваться по поводу этих затрат не стоит: положительный момент заключается в том, что на ближайший год, а то и два новый владелец чаще всего избавляет себя от экстренного ремонта и непредвиденных затрат, зная о решенных и нерешенных технических проблемах своей новой машины.