Как изменятся автокредиты, ипотека и потребзаймы из-за роста ставки ЦБ

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, как изменится ставка по кредитам и что ждать от курса рубля в ближайшее время:

- Увеличение процента, под который ЦБ кредитует коммерческие банки, ведет к повышению стоимости ресурсов для них. Это, как правило, напрямую переносит подорожание на кредитные продукты самих банков. Происходит это в течение первых недель после увеличения ставки.

Кроме того, решение Центробанка нужно рассматривать шире. Регулятор крайне решительно настроен на беспощадную борьбу с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, подталкивающими цены. Поэтому он обозначил высокую вероятность дальнейшего ужесточения своей политики и роста ключевой ставки в ближайшие месяцы. Ее диапазон может составить в среднем 9-11 процентов в 2022 году, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Это означает, что и банки во многих случаях станут работать "на опережение".

Кроме политики ЦБ, на проценты по кредитам воздействует и общая конъюнктура, в частности, уровень инфляции, степень конкуренции, спрос и доходы населения.

По последним опубликованным данным ЦБ России, средняя стоимость банковских кредитов физлицам на срок свыше одного года составляла 10,73 процента на начало 2022 года, в том числе 13,9 процента - по автокредитам. В тех условиях еще не в полной мере проявлялись последствия предыдущего увеличения ставки ЦБ 18 декабря с 7,5 до 8,5 процента годовых.

Учитывая все эти факторы, можно предположить, что в феврале-марте 2022 года данные кредиты подорожают в среднем примерно до 12,5-13 процентов, а автокредиты - к 15,5 - 16 процентам.

Ипотека уже в феврале 2022 года в топ-15 банков выдается в среднем по ставке около 10,5 процента, согласно расчету "ДОМ.РФ". После нового решения ЦБ РФ она может подняться выше 11-12 процентов.

В то же время, по принципу "нет худа без добра", для граждан политика регулятора имеет большой плюс в виде повышения ставок по вкладам, увеличения доходности вложений в государственные и корпоративные облигации. В этом также проявляется одна из целей ЦБ.

Что ждать от рубля после бурных событий пятницы

Для курса рубля в целом повышение ключевой ставки - поддерживающий фактор. Поскольку оно ведет к увеличению доходности вложений в рублях и спроса на них, а также к росту притока внешних инвестиций, предложения валюты на рынке.

Но вердикт ЦБ РФ в пятницу был ожидаемым и уже учтен курсом рубля как один из драйверов его укрепления в последние дни. Во многом поэтому цена рубля после объявления решения ЦБ не поднялась.

Гораздо сильнее на курс действуют факторы неожиданные. Таким оказалось в самом конце дня 11 февраля внезапное обращение президента СШ Джо Байдена к американским гражданам немедленно покинуть Украину.

Оно прозвучало на фоне снижения эскалации ситуации вокруг Украины в последние дни, развития переговорных процессов. Поэтому доллар отреагировал достаточно бурно. На окончании дня и недели его курс подскочил с 75 к 77,2 рубля, курс евро - с 85,8 к 87,6 рубля.

В ближайшие дни и в дальнейшем основными для курса будут прежние триггеры. Это геополитическая ситуация вокруг Украины, политика ведущих центробанков, цены энергоносителей и прочее. Дополнительную интригу создает объявленное на 14 февраля внеплановое закрытое заседание ФРС США.

Оно созывается, вероятно, из-за неожиданно сильного подъема инфляции в США до 7,5 процента, отмеченного в информации 10 февраля.

Инвесторы обратят внимание и на данные по ВВП еврозоны во вторник. На объем розничных продаж, запасы нефти в США и протоколы предыдущего заседания ФРС в среду. И на отчет о кредитно-денежной политике Европейского ЦБ в четверг.

Если не произойдет внезапного дополнительного обострения геополитической ситуации курс рубля может стабилизироваться.

Но предполагаемый на будущей неделе его актуальный диапазон широк именно из-за указанных неопределенных триггеров. Он составляет 74,6-79 рублей за доллар и 84,8-89 рублей за евро.