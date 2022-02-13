Lufthansa пока не стала отменять рейсы на Украину

Авиакомпания Lufthansa внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но решения о прекращении авиасообщения в отличие от некоторых других перевозчиков пока не принимала. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Lufthansa пристально следит за ситуацией вокруг Украины. Приостановка авиасообщения рассматривается, но решения пока нет", - отметили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что одна ирландская фирма, владеющая самолетом, находящимся в эксплуатации украинской авиакомпании SkyUp, запретила данному борту входить в воздушное пространство Украины. В итоге лайнер приземлился в Кишиневе. Ряд рейсов на Украину отменили американская Delta Airlines и нидерландская KLM, а из Украины - Ryanair и польская LOT.

В понедельник подобные отмены могут стать массовыми из-за решения одной из крупнейших страховых британских компаний прекратить действие страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины.