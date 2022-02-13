Опубликован трейлер фильма Nope Джордана Пила

Universal Pictures опубликовала трейлер нового фильма оскароносного режиссера Джордана Пила ("Прочь", "Мы", "Кэндимен"). Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Хоррор под названием Nope расскажет о жителях маленького города в пустыне Калифорнии, которые становятся свидетелями пугающих событий.

В главных ролях - Даниэль Калуя (он также снимался в предыдущем фильме Джордана Пила "Прочь"), Кеке Палмер, Стивен Юн, Майкл Винкотт и другие.

Фильм появится в прокате 22 июля 2022 года.