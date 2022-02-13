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Опубликован трейлер фильма Nope Джордана Пила

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    13.02.2022, 14:38
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Фото: youtube.com/ Universal Pictures

Universal Pictures опубликовала трейлер нового фильма оскароносного режиссера Джордана Пила ("Прочь", "Мы", "Кэндимен"). Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Хоррор под названием Nope расскажет о жителях маленького города в пустыне Калифорнии, которые становятся свидетелями пугающих событий.

В главных ролях - Даниэль Калуя (он также снимался в предыдущем фильме Джордана Пила "Прочь"), Кеке Палмер, Стивен Юн, Майкл Винкотт и другие.

Фильм появится в прокате 22 июля 2022 года.

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