Спасатели подняли затонувший в приморском порту краболов

Затонувшее в приморском порту "Зарубино" рыболовецкое судно "Акванавт" смогли поднять на поверхность. Для этого потребовалось задействовать два плавкрана "Черноморец-10" и "Черноморец-24".

"Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав", - сообщили "Интерфаксу" в "Морспасслужбе".

После аварии было зафиксировано попадание нефтепродуктов в акваторию. Специалисты собрали с поверхности воды 690 кубометров нефтеводяной смеси. Работы по сбору продолжаются.

Напомним, что ЧП с краболовом произошло 2 февраля. Во время разгрузки на причале судно накренилось и пошло ко дну. На борту находились 15 членов экипажа. Погиб старший механик. Капитан с переохлаждением отправлен в больницу.

По факту случившегося начала проверку прокуратура. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит также Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.