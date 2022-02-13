Синоптик пообещал аномальное тепло до конца февраля с переходом на март

Не по-зимнему теплая погода, установившаяся в московском регионе, сохранится не только до конца зимы, но и перейдет на март. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны", - цитирует Тишковца РИА Новости.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в феврале оказалась на 4 градуса выше положенной нормы. В предстоящую неделю эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину столь теплой погоды в центре европейской части России. По его словам, свое влияние оказывают атлантические циклоны, которые один за другим следуют с запада на восток. Вильфанд пообещал, что в московском регионе будут дни, когда температура будет опережать свое развитие на 40-45 дней. По предварительному прогнозу Гидрометцентра к пятнице, 18 февраля, воздух днем может прогреться до плюс 6-7 градусов.