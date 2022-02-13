Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер

10 февраля в возрасте 75 лет в Санселласе умерла Мария Антония Оливер Кабрер, видная (масса премий) испанская, каталонская писательница, переводчица, эссеистка, сценаристка, драматург. Некролог публикует Levante. Причина смерти одного из светочей и главных пропагандистов каталонской литературы не указана.

Кабрер родилась в Манакоре (это испанский архипелаг Болеарские острова, в него, в частности, входят Ибица и Майорка). В 1969-м перебралась в Берселону. Публиковаться начала в 1970-м, стремительно закрепив за собой славу одного из ведущих авторов поколения. На счету - одиннадцать романов, в том числе популярный детективный цикл, произведения для детей и юношества. Причем стартовала Кабрер достаточно радикально, по приезде в Барселону влившись в группу интенсивно настроенных молодых авангардистов.

Сотрудничала с многочисленными СМИ, в том числе как репортер. Переводила на испанский Ленина, Наталью Гинзбург, Маяковского, Стивенсона, Верна, Чехова, Твена, Вирджинию Вульф. В свою очередь книги самой Кабрер переведены на десяток языков. Написала сценарии к полудюжине сериалов и радиопостановок.