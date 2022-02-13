Новости

Стала известна дата премьеры финального сезона "Острых козырьков" 16:42
Умер режиссер и продюсер Рейнхард Швабеницки 16:38
Вышел русский трейлер "Затерянного города" с Буллок, Тейтумом и Питтом 16:29
Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер 16:23
Опубликован трейлер фильма Nope Джордана Пила 14:38

В Китае показали сериал "Друзья" с измененным сюжетом

Новости
    13.02.2022, 17:54
Текст:   Кристина Верховцева

Китайские вещательные платформы подвергли цензуре популярный ситком "Друзья". Шоу в феврале этого года начали транслировать сразу несколько компаний - Bilibili, Tencent, Youku, Sohu и iQiyi - и все они показали сюжетную линию, отличающуюся от оригинала.

По информации ScreenRant, в первом эпизоде первого сезона "Друзей", были вырезаны сцены с диалогами о сексе, а также разговоры героев о бывшей жене Росса Кэрол, которая рассталась с ним из-за своей нетрадиционной ориентации. Впоследствии стало известно, что в сезоне была удалена вся сюжетная линия с Кэрол и ее партнершей, а также фрагмент с шуточным поцелуем Джо и Чендлера.

Издание отмечает, что недавний спецвыпуск с воссоединением "Друзей" также был откорректирован перед показом в Китае, оттуда были удалены выступления Джастина Бибера, BTS и Леди Гаги.

Многие пользователи в социальных сетях пожаловались на цензуру. Между тем в предыдущие годы в стране уже показывали "Друзей", но изменениям сюжет не подвергался.

Напомним, ранее в Китае разразился скандал из-за отредактированной концовки "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Историю прокомментировал и автор первоисточника Чак Паланик, а в впоследствии местный стриминг вернул некоторые вырезанные минуты.

Новости

Умерла актриса из "Морозко" и "голос Умки" Маргарита Корабельникова 14:34
По мультфильмам "Мегамозг" и "Эверест" выпустят сериалы 13:57
Умер один из создателей "Служебного романа" Леонид Гиммельфарб 13:55
Названы предварительные место и дата прощания и похорон Зинаиды Кириенко 12.02.2022
⧣ США
Фото: twitter.com/ PicnicKDM
Автор "Шан-Чи" напишет сценарий к фильму по комиксу "Предвестник" 12.02.2022
Умер основатель группы Gary Puckett & The Union Gap Керри Чейтер 12.02.2022
"Миру нужны герои": вышел трейлер новых проектов мира DC 12.02.2022
⧣ сериалы
Фото: iStock
От коронавируса умер создатель сериала "Кости" Жан ДеВитт 12.02.2022
Вышел трейлер пятого сезона "Последнего королевства" 11.02.2022
Умер актер из "Р.В.С." и "Тачанки с юга" Анатолий Соколовский 11.02.2022
⧣ экранизации
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко 12.02.2022
Умерла актриса Зинаида Кириенко 12.02.2022
У госпитализированной актрисы Зинаиды Кириенко произошел инсульт 11.02.2022