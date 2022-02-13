В Китае показали сериал "Друзья" с измененным сюжетом

Китайские вещательные платформы подвергли цензуре популярный ситком "Друзья". Шоу в феврале этого года начали транслировать сразу несколько компаний - Bilibili, Tencent, Youku, Sohu и iQiyi - и все они показали сюжетную линию, отличающуюся от оригинала.

По информации ScreenRant, в первом эпизоде первого сезона "Друзей", были вырезаны сцены с диалогами о сексе, а также разговоры героев о бывшей жене Росса Кэрол, которая рассталась с ним из-за своей нетрадиционной ориентации. Впоследствии стало известно, что в сезоне была удалена вся сюжетная линия с Кэрол и ее партнершей, а также фрагмент с шуточным поцелуем Джо и Чендлера.

Издание отмечает, что недавний спецвыпуск с воссоединением "Друзей" также был откорректирован перед показом в Китае, оттуда были удалены выступления Джастина Бибера, BTS и Леди Гаги.

Многие пользователи в социальных сетях пожаловались на цензуру. Между тем в предыдущие годы в стране уже показывали "Друзей", но изменениям сюжет не подвергался.

Напомним, ранее в Китае разразился скандал из-за отредактированной концовки "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Историю прокомментировал и автор первоисточника Чак Паланик, а в впоследствии местный стриминг вернул некоторые вырезанные минуты.