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Автор "Беспринципных" Цыпкин прочитал свои рассказы для "Яндекс.Музыки"

Новости
    14.02.2022, 11:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Писатель Александр Цыпкин прочитал собственные рассказы для сервиса "Яндекс.Музыка". Авторская озвучка стала доступна сегодня.

В формате аудиокниг стали доступны сборники "Девочка, которая всегда смеялась последней", "Не зли меня, Славик!" и повесть "Три товарища? О чем молчит балет".

В "Девочку, которая всегда смеялась последней" вошли рассказы, часть которых стала основой успешного сериала "Беспринципные", а в сборник "Не зли меня, Славик!" - рассказы из книги "Трагическое недоразумение" и короткие сатирические эссе.

Пьеса "Три товарища? О чем молчит балет" написана в соавторстве с хореографом и солистом Мариинского театра Юрием Смекаловым. Премьера состоялась в театре "Приют Комедианта", также её можно было увидеть в "Гоголь-центре". Теперь она впервые станет доступна за пределами сцены.

Фото: kinopoisk.ru
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Одновременно с аудиокнигами на "Кинопоиске" к первой серии второго сезона "Беспринципных" появилась специальная аудиодорожка с авторскими комментариями Цыпкина. Из них можно узнать, есть ли прототип у Славика (Павел Деревянко), почему Ингеборга Дапкунайте не хотела сниматься в сериале и чем он возмутил жителей Патриарших прудов.

Также на сервисе можно послушать другие произведения, по которым сняты резонансные картины: фэнтези Веры Камши "Отблески Этерны: Красное на красном", "Ампир V" Виктора Пелевина (в эксклюзивной студии "Кубик в кубе"), полный аудиоцикл "Хроник Нарнии".

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