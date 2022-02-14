Автор "Беспринципных" Цыпкин прочитал свои рассказы для "Яндекс.Музыки"

Писатель Александр Цыпкин прочитал собственные рассказы для сервиса "Яндекс.Музыка". Авторская озвучка стала доступна сегодня.

В формате аудиокниг стали доступны сборники "Девочка, которая всегда смеялась последней", "Не зли меня, Славик!" и повесть "Три товарища? О чем молчит балет".

В "Девочку, которая всегда смеялась последней" вошли рассказы, часть которых стала основой успешного сериала "Беспринципные", а в сборник "Не зли меня, Славик!" - рассказы из книги "Трагическое недоразумение" и короткие сатирические эссе.

Пьеса "Три товарища? О чем молчит балет" написана в соавторстве с хореографом и солистом Мариинского театра Юрием Смекаловым. Премьера состоялась в театре "Приют Комедианта", также её можно было увидеть в "Гоголь-центре". Теперь она впервые станет доступна за пределами сцены.

Одновременно с аудиокнигами на "Кинопоиске" к первой серии второго сезона "Беспринципных" появилась специальная аудиодорожка с авторскими комментариями Цыпкина. Из них можно узнать, есть ли прототип у Славика (Павел Деревянко), почему Ингеборга Дапкунайте не хотела сниматься в сериале и чем он возмутил жителей Патриарших прудов.

Также на сервисе можно послушать другие произведения, по которым сняты резонансные картины: фэнтези Веры Камши "Отблески Этерны: Красное на красном", "Ампир V" Виктора Пелевина (в эксклюзивной студии "Кубик в кубе"), полный аудиоцикл "Хроник Нарнии".