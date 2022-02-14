Что будет, если дать машину покататься водителю без прав

В Госавтоинспекции напомнили об ответственности водителей за передачу управления автомобилем водителю без прав. Особенно опасно это бывает в случае с несовершеннолетними.

Исключение составляет лишь учебная езда. Во всех остальных случаях наказание грозит обоим нарушителям. Того, кто сел за руль без прав, ждет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А того, кто передал управление автомобилем не имеющему прав водителю, оштрафуют строже: 30 тысяч рублей согласно части 3 статьи 12.7 КоАП.

В ГИБДД подчеркнули, что когда речь идет о несовершеннолетнем, любой штраф не сопоставим с той угрозой, которой подвергают ребенка взрослые, допустившие такие нарушения.

Кстати, в ближайшее время наказание за езду без прав может стать жестче. С соответствующей инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила установить штраф за повторное нарушение в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в случае с многократными нарушениями - ввести уголовную ответственность с возможной конфискацией автомобиля.