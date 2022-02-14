Генерала приговорили к 4,5 годам колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме"

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны России генерал-майора Александра Оглоблина к 4,5 годам лишения свободы. Генерала признали виновным в финансовых махинациях с бюджетными средствами.

"Суд постановил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и назначить ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей", - говорится в приговоре.

Бывший военный был взят под стражу сразу после оглашения приговора - в зале суда. Ранее год он провел в следственном изоляторе, после чего был переведен под подписку о невыезде.

К слову, подсудимый явно не планировал выйти из зала суда на свободу - он пришел с сумкой внушительных размеров и в удобной походно-камуфляжной куртке, явно ожидая подобного исхода и помещения его в СИЗО.

Гособвинение ранее попросило приговорить генерала Оглоблина к 4 годам и 11 месяцам колонии. Подсудимый полностью признал вину и дал показания на других обвиняемых по делу, в том числе на бывшего замглавы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Поэтому судебный процесс прошел в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимый заключил сделку со следствием.

Судом и следствием установлено, что Оглоблин вместе с Арслановым и иными соучастниками заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. В результате при исполнении госконтрактов они похитили около 1,6 миллиарда рублей.

По приговору Оглоблина лишили звания генерал-майора и некоторых наград, а также запретили ему занимать должности на госслужбе после освобождения в течение двух лет.

В настоящее время расследование дела в отношении Арсланова завершено. Ему вменяется хищение 6,7 миллиарда рублей на поставках портативных радиостанций. Следствие считает, что он утвердил документы с завышенной стоимостью.