Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции

В России новый штамм коронавируса "омикрон" вытеснит "дельта"-штамм из популяции или его циркуляция ограничится труднодоступными регионами. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

По данным из 20 регионов страны, с 28 января по 1 февраля доля "дельты" в числе положительных проб составляла 2%, остальное пришлось на "омикрон". В первую неделю февраля фиксировались лишь единичные случаи "дельты": "омикрон" стал основным штаммом коронавируса на территории России, передает ТАСС слова эксперта.

Исаев также не исключил сценарий, при котором "дельта"-штамм продолжит циркулировать только в удаленных, труднодоступных регионах.

Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков рассказал, что "омикрон" в восемь раз заразней гриппа. Так, если больной гриппом может заразить двух человек, то пациент, у которого диагностирован "омикрон", заражает от 13 до 16 человек.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, для того, чтобы остановить подъем заболеваемости COVID-19 в России, нужен коллективный иммунитет к "омикрону" в 90%. Пока этот показатель не достигнут.