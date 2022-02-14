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Рубрика: Общество

Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В России новый штамм коронавируса "омикрон" вытеснит "дельта"-штамм из популяции или его циркуляция ограничится труднодоступными регионами. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

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По данным из 20 регионов страны, с 28 января по 1 февраля доля "дельты" в числе положительных проб составляла 2%, остальное пришлось на "омикрон". В первую неделю февраля фиксировались лишь единичные случаи "дельты": "омикрон" стал основным штаммом коронавируса на территории России, передает ТАСС слова эксперта.

Исаев также не исключил сценарий, при котором "дельта"-штамм продолжит циркулировать только в удаленных, труднодоступных регионах.

Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков рассказал, что "омикрон" в восемь раз заразней гриппа. Так, если больной гриппом может заразить двух человек, то пациент, у которого диагностирован "омикрон", заражает от 13 до 16 человек.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, для того, чтобы остановить подъем заболеваемости COVID-19 в России, нужен коллективный иммунитет к "омикрону" в 90%. Пока этот показатель не достигнут.

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