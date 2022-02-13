Роспотребнадзор: Коллективный иммунитет к "омикрону" должен составлять 90%

Для того, чтобы остановить подъем заболеваемости COVID-19 в России, нужен коллективный иммунитет к "омикрону" в 90%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас этот показатель не достигнут.

"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", - сказал эксперт.

Напомним, доля "омикрон"-штамма среди выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигает 70%.

Ранее инфекционист Николай Малышев спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России через 3-4 недели. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости COVID-19 может наступить в середине февраля.