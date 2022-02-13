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13.02.2022 14:16
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Коллективный иммунитет к "омикрону" должен составлять 90%

Текст: Матвей Линник

Для того, чтобы остановить подъем заболеваемости COVID-19 в России, нужен коллективный иммунитет к "омикрону" в 90%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас этот показатель не достигнут.

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"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", - сказал эксперт.

Напомним, доля "омикрон"-штамма среди выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигает 70%.

Ранее инфекционист Николай Малышев спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России через 3-4 недели. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости COVID-19 может наступить в середине февраля.

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